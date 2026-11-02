L'adeu a Miquel Navarro omple la seva casa-taller: "Se'n va un escultor universal"

VALÈNCIA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
La casa-taller de Miquel Navarro a Mislata (València) s'ha omplert aquest dilluns per acomiadar l'artista, mort a 81 anys, i on tant polítics com representants del món de l'art, amics o veïns, molt emocionats, han lloat l'"escultor universal", del qual han subratllat que era, a més a més, una "bellíssima persona", "entranyable", "generós", "sensible" i un "nen gran".
L'artista valencià, figura clau de l'escultura i magistral evocador de ciutats escultòriques, va néixer a Mislata el 1945, i és considerat un dels noms fonamentals de la nova escultura espanyola. El 1986 li van concedir el Premi Nacional d'Arts Plàstiques, guardó que figura en el seu currículum juntament amb altres distincions importants com el Premi Julio González el 2008.
La casa-taller de la Fundació Miquel Navarro, un somni que l'autor va poder complir aquest estiu quan va obrir com un espai dedicat al seu llegat, és on s'ha instal·lat durant aquest dilluns al matí la capella ardent, per la qual han passat representants polítics, del món de la cultura, amics i veïns per acomiadar-lo i deixar el seu record al llibre de signatures.
El taüt amb les restes mortals de l'artista, sota la seva gran fotografia, ha estat col·locat al centre d'una sala, envoltat de flors i familiars que han rebut el condol i les abraçades dels assistents al comiat. A l'exterior, moltes corones més de diferents col·lectius.
Entre els assistents, la vicepresidenta primera i consellera d'Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat valenciana, Susana Camarero, qui ha afirmat davant els mitjans que avui acomiaden "l'home però mantindrem el seu llegat per sempre, perquè era un dels millors artistes contemporanis d'aquesta època i, sens dubte, un luxe, un honor que hagi estat valencià, un valencià extraordinari".
Juntament amb Camarero hi han assistit el vicepresident segon i conseller de Presidència, José Díez, i la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, amb la fi de mostrar el respecte del Govern valencià a "un magnífic artista, un extraordinari artista, un escultor universal que ens ha deixat un llegat imprescindible" a la ciutat, a Espanya i a la resta del món.
"Qui no coneix el Parotet o la Pantera rosa", ha dit Camarero, que també ha subratllat, fent-se ressò de molts dels presents a la capella ardent, el caràcter "simpàtic, afectuós i generós" de l'autor, que va donar a la Generalitat Valenciana 500 obres. "Ens ocuparem de cuidar-les, de mantenir-les i d'oferir-les als ciutadans perquè és el que volia en Miquel", s'ha compromès.
"Per tant, avui acomiadem l'home, però mantindrem el seu llegat per sempre, perquè era un dels millors artistes contemporanis d'aquesta època i sens dubte un luxe, un honor que hagi estat valencià, un valencià extraordinari", ha sostingut.