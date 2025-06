L'Adepap alerta sobre l'augment de malalties transmeses pels mosquits

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -

L'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental (Adepap) ha alertat sobre l'augment de malalties, com el dengue, el Zika, el chikungunya i la febre del Nil occidental, transmeses pels mosquits, amb motiu que aquest divendres és el Dia Mundial contra les Plagues.

En un comunicat d'aquest dimarts, assenyala que, com ja va passar l'any passat, aquest 2025 s'han avançat les actuacions contra les plagues en general i que la preocupació més gran es deu als mosquits, a causa de les temperatures suaus de l'hivern i l'arribada de la calor i les precipitacions abundants durant la primavera.

L'entitat diu que es preveu també l'aparició de plagues de paneroles, especialment l'americana juntament amb l'alemanya; i que l'arribada del turisme i els viatges internacionals "contribuiran de nou a l'augment de plagues de xinxes de llit".

El vicepresident i portaveu d'Adepap, Andreu Garcia, ha recordat que el canvi climàtic i l'augment global de les temperatures fan que les plagues d'estiu apareguin cada vegada abans i assenyala que aquest 2025 "continua aquesta tendència a la desestacionalització".

A més, insisteix en la importància del control de plagues per a la salut pública ja que "els professionals d'aquest àmbit fem un servei fonamental i necessari en la cura de la salut ambiental i, per tant, per a la qualitat de vida de les persones".