L'adaptació de la novel·la 'Apocalipsis Z. El principio del fin' pren el Festival de Sitges

Dirigida per Carles Torrens i protagonitzada per Francisco Ortiz

SITGES (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

L'adaptació d'Apocalipsis Z. El principio del fin' del novel·lista Manel Loureiro, dirigida per Carles Torrens i protagonitzada per Francisco Ortiz, José María Yazpik i Berta Vázquez ha pres aquest dissabte el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya amb la seva estrena mundial abans de la seva arribada a la plataforma Prime Video el 31 d'octubre.

En roda de premsa, el director barceloní Carles Torrens ha afirmat que el seu objectiu en adaptar un llibre tan popular ha estat captar l'esperit i ser molt fidedigne a això, però ha expressat que adaptacions massa literals no funcionen a escala visual: "Si ho fas tot calcat, et pot quedar alguna cosa buida".

En 'Apocalipsis Z. El principio del fin' narra com Manel, qui acaba de perdre a la seva parella en un accident de trànsit, s'aïlla amb el seu gat a la seva casa de Galícia després de declarar-se un virus en tot el planeta que transforma a la gent en criatures agressives fins que la falta d'aliment fa que hagi de buscar menjar i ensopegar-se amb tota mena de perills.

Torrens ha subratllat que mitjançant el llenguatge cinematogràfic ha buscat arribar a les idees que Manel Loureiro reflectia a les pàgines de la seva novel·la, però que a causa de l'acotament de durada s'han de sacrificar escenes per poder "captar aquest esperit".

En aquest sentit, ha afirmat que de 'El retrat de Dorian Grey' prefereix una versió més díscola dels anys 70 més fidel a l'esperit d'Oscar Wilde que la pel·lícula més clàssica protagonitzada per Angela Lansbury que per a ell no capta l'esperit de la novel·la malgrat ser igual que el llibre.

L'escriptor Manel Loureiro ha afirmat que és conscient que el guió d'Ángel Agut dona una narrativa diferent de la història i que és conscient que una pel·lícula "no serà igual, no caben 500 pàgines".

Loureiro ha destacat que l'element diferencial d'aquesta pel·lícula de zombis és que s'allunya dels escenaris habituals de les grans urbs per traslladar-se en aquest cas a Galícia per mostrar "com reaccionaria una persona amb les pors i angoixes de la gent normal".

Una de les diferències respecte a la novel·la és que els infectats al llibre es mouen lent mentre que a la pel·lícula ho fan de pressa, que Torrens ha atribuït al fet que el guió "demanava zombis ràpids" que anaven a funcionar com una torba, i ha afegit que han apostat per un maquillatge esquemàtic ressaltant una pell poc humana que mostrés que la sang no regeix com cal.

FRANCISCO ORTIZ PROTAGONITZA LA PEL·LÍCULA

La pel·lícula està protagonitzada per Francisco Ortiz, de qui Torrens ha dit que llegint la novel·la "no es pot imaginar a una altra persona", i l'actor ha assegurat que romandre pràcticament tota la pel·lícula en pantalla li permet fer un arc del personatge molt ampli.

Ortiz ha explicat que ha intentat no veure pel·lícules de gènere per basar el seu personatge "en la humanitat, en la ingenuïtat", però que és un tipus de rol que està molt present en la cultura cinematogràfica.

Preguntada per si hi haurà continuïtat amb la resta de novel·les que componen la saga de Loureiro, María Contreras, d'Amazon Espanya, ha assegurat que "de plans, n'hi ha, però que decideixi el públic".

ZOMBIE WALK PELS CARRERS

L'equip d'Apocalipsis Z. El principio del fin' exercirà de padrí la tarda d'aquest dissabte amb el tret de sortida a la tradicional Zombie Walk, que un any més tornarà a recórrer els carrers de la població de Sitges.

Francisco Ortiz, com a protagonista de la pel·lícula, ha aparegut en els vídeos promocionals de la Zombie Walk d'aquesta edició del festival.