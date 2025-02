L'actriu Teresa Cunillé rep la Medalla Centenària de la Generalitat

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha lliurat aquest dimarts per la tarda la Medalla Centenària a l'actriu Teresa Cunillé, amb motiu dels seus 100 anys, i ha destacat que "representa una sèrie de valors" que fan millor la societat.

Ho ha fet en un acte al Palau Marc, seu de la Conselleria de Cultura, que ha comptat amb la presència de familiars i amics de l'actriu i del director general de Promoció Cultural, Xavier Fina.

"No són moltes les persones que aconsegueixen arribar a una xifra tan rodona i important com els 100 anys, i encara menys les que ho poden fer sabent-se influent per a tota la ciutadania", ha dit la consellera.

Hernández ha afirmat que Cunillé forma part d'una generació que "va obrir pas" en diversos àmbits de la vida quotidiana i va contribuir a normalitzar la presència i participació de la dona en tots els espais.

La consellera ha recordat els merescuts reconeixements que ha rebut l'actriu al llarg de la seva trajectòria, i ha subratllat que la cultura ajuda "a crear uns imaginaris compartits que cohesionen com a poble i expliquen com a societat".

Nascuda a Sabadell (Barcelona) el 22 d'octubre de 1924, ha actuat en més d'un centenar d'obres, destaca la seva vinculació amb el Teatre Romea de Barcelona i per la representació de múltiples obres de Josep Maria de Segarra.