L'actriu Laia Marull protagonitza 'Inventari de fugues' al TNC

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
L'actriu barcelonina Laia Marull protagonitza l'obra 'Inventari de fugues' a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), una producció que planteja una reflexió escènica sobre com diferents històries de fugides transformen el món i configuren el present.
L'obra, que es podrà veure del 28 de maig al 21 de juny, està escrita per Amaya Galeote, Shaday Larios, Judith Pujol i María Velasco i dirigida per Judith Pujol, compta en el repartiment, a més de Marull, amb Xavi Álvarez, Ricard Boyle, Dasha Lavrennikov, Lara Salvador Peydró i la participació de la Coral Sant Jordi.
Aquesta producció del TNC construeix una cartografia escènica feta de relats, rastres i memòries que interroguen els desplaçaments humans i les seves conseqüències físiques, emocionals i polítiques, imaginant un mapa viu i canviant que redefineix les fronteres i els territoris humans.