L'actriu i directora Sílvia Munt, Gaudí d'Honor 2026

DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS
BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
L'actriu, directora i guionista Sílvia Munt recollirà el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2026 de l'Acadèmia del Cinema Català en la gala de lliurament dels 18 Premis Gaudí que se celebrarà el 8 de febrer al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
El jurat, format per la presidenta de l'Acadèmia, Judith Colell, Carlos R.Ríos, Alba Cros, Àngels Masclans, Marcel Barrena, Tono Folguera, Elena Martín, Arnau Bataller, Gina Ferrer i Marta Bazaco, ha valorat el seu "compromís" amb la professió i per ser pionera a fer el salt de la interpretació a la direcció.
Amb aquest reconeixement, Munt s'incorpora a una llista en la qual figuren Jaime Camino, Josep Maria Forn, Jordi Dauder, Pere Portabella, Montserrat Carulla, Julieta Serrano, Ventura Pons, Rosa Maria Sardà, Josep Maria Pou, Mercedes Sampietro, Joan Pera, Francesc Betriu, Carme Elias, Tomàs Pladevall, Jaume Figueras, Rosa Vergés i Paco Poch.
Munt (Barcelona, 1957) es va formar en ballet clàssic i va estar molt vinculada a Gelu Barbu o el Ballet Contemporani de Barcelona, i des del 1981, amb la seva participació a 'La plaça del Diamant' fins a títols recents com 'Requisitos para una persona normal', ha protagonitzat més de 50 produccions cinematogràfiques.
Des del 2001, quan va orientar la seva trajectòria per centrar-se en la direcció, tant de cinema, televisió com teatre, ha dirigit títols com 'Les filles de Mohamed', 'Cosses que passen', 'Bajo el mismo cielo', 'Mar de plástico', 'Vida privada' i peces teatrals com 'El preu', 'Els Buonaparte' i 'Casa de nines', entre d'altres.