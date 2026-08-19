L'actriu Assumpta Serna clama per la dignitat de la gent gran davant del sistema de cures: "Viure més no és suficient"

Jorge Armestar - Europa Press - Arxiu
MADRID 19 ago. (EUROPA PRESS) -
L'actriu Assumpta Serna ha alçat la veu per visibilitzar les deficiències del sistema d'atenció a la dependència a Espanya i ha clamat per la dignitat de les persones grans, al mateix temps que ha advertit que "viure més no és suficient".
"La meva mare té 100 anys i estic frustrada però també tinc esperança, perquè tot va començar per un problema personal compartit en xarxes i ara he descobert la magnitud del problema, no només Catalunya, és Espanya sencera", compte en un vídeo en Instagram.
En aquest sentit, explica que Espanya és un dels països del món on més anys viuen els seus ciutadans. "Aquí, a Madrid, l'esperança de vida és la més alta de qualsevol regió de la Unió Europea, però què passa amb aquests anys de més?", pregunta.
Després d'exposar dies abans la seva frustració amb el sistema de la dependència a través d'una sèrie de vídeos, Serna recalca "l'empatia, la força, la determinació de canviar les coses" de "centenars" de persones que han compartit la seva situació i el seu testimoni, carregat de "dolor" i "ràbia".
Igualment, l'actriu recorda que la prosperitat actual és fruit de l'esforç de tota una generació que va treballar sense buscar "fama" ni "poder". "Van treballar, van criar a les seves famílies, van pagar els seus impostos, van construir aquest món, en el qual vivim avui i heretem. Ells van plantar els arbres i mereixen asseure's a la seva ombra perquè, si no ho fem, demà nosaltres també ens podrem trobar preguntant-nos per què, si no he fet gens dolent, m'estan tractant així?", apunta.
Igualment, denuncia que es tracti les persones grans com a "ciutadans oblidats" al seu propi país. "Ara hem d'unir-nos, independentment de les nostres diferències polítiques, i fer d'Espanya el país líder mundial en la qualitat de ciudado d'aquests anys", destaca, al mateix temps que assenyala que "viure més no és suficient" i que els ciutadans mereixen viure els últims anys de les seves vides "amb dignitat".