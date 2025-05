L'actor Sergi López celebra 20 anys de 'Non Solum' al Teatre Poliorama de Barcelona

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -

L'actor Sergi López torna aquest juny al Teatre Poliorama de Barcelona per celebrar els 20 anys de 'Non Solum', l'obra que "el va consagrar" com a creador escènic al costat del director Jorge Picó.

L'obra es podrà veure del 4 al 15 de juny al Poliorama, en 12 úniques funcions, en una edició commemorativa i una celebració "molt especial", ha informat el teatre en un comunicat aquest dimecres.

'Non Solum' és una peça original, en català, estrenada el 2005 en el Festival Temporada Alta de Girona, i des d'aleshores, va iniciar un llarg recorregut internacional, consolidant-se com una "peça de referència" del teatre europeu contemporani.

En l'obra, López es multiplica en escena per donar veu i cos a una sèrie de personatges que dialoguen, debaten i es desdoblen en una recerca sobre la identitat, la fe, la solitud i el sentit de l'existència, i que 20 anys després d'estrenar-se, manté "una frescor intacta".

El muntatge ha estat reconegut amb diversos guardons, com el Premi Max al millor text teatral en català, el 2009, el Fotogramas de Plata al millor actor de teatre per a Sergi López i el Premi de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mar de Mallorca com a millor espectacle de la temporada; a més, el 2010, va rebre el Premi Internacional Terenci Moix al millor actor.