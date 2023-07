L'actor Kevin Spacey, absolt de 9 càrrecs per delictes sexuals: "Estic honrat amb la decisió del jurat"

LONDRES, 26 jul. (EP/DPA) -

L'actor Kevin Spacey ha estat declarat innocent aquest dimecres per un jurat de Londres, després de ser acusat de 9 càrrecs per haver comès delictes sexuals contra quatre homes.

Al moment del veredicte, Spacey ha plorat i ha agraït al tribunal la decisió d'"examinar acuradament" totes les proves. "M'agradaria dir que estic enormement agraït al jurat per haver-se pres el temps d'examinar totes les proves i tots els fets acuradament abans d'arribar a la decisió. Em sento honrat per la decisió del jurat", ha assegurat l'actor.

L'actor, guanyador de dos Oscar pels seus papers a 'American Beauty' i 'The Usual Suspects', va ser acusat d'agredir sexualment quatre homes entre el 2001 i el 2013. Unes acusacions que ell va descriure com una "bogeria" i una "punyalada per l'esquena".

El jurat, després de 12 hores de deliberació, ha absolt Spacey de 7 càrrecs d'agressió sexual, un càrrec de causar que una persona participi en una activitat sexual sense consentiment i un càrrec de causar que una persona participi en una activitat sexual amb penetració sense consentiment.

Els membres del jurat van rebutjar les al·legacions de la fiscalia que Spacey havia agarrat "agressivament" 3 homes i havia realitzat un acte sexual amb un altre home mentre dormia al seu pis.

Les primeres acusacions contra Spacey van sorgir el 2017 a l'inici del moviment #MeToo, a partir del cas del productor de cinema nord-americà Harvey Weinstein, en un moment en què estava al cim de la seva fama com a protagonista d'una exitosa sèrie de Netflix, 'House of Cards'.

Arran d'això, va ser apartat de la sèrie i d'altres projectes en els que anava a participar. Durant els seus interrogatoris per la policia, difosos durant el judici, els 4 homes van dir que no s'havien atrevit a parlar abans per por de no ser creguts, en enfrontar-se a una figura "molt famosa i influent".