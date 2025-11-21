L'actor Eduard Fernández no assistirà al seu homenatge a Fical per la càrrega de treball que sosté

ALMERIA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
L'actor Eduard Fernández no assistirà finalment aquest cap de setmana a recollir el premi 'Almería, tierra de cine', amb el qual serà homenatjat en el Festival Internacional de Cinema d'Almeria (Fical) durant la cerimònia de clausura.
L'intèrpret català, que tampoc no destaparà diumenge la seva estrella al passeig de la Fama d'Almeria, s'ha excusat pel gran cansament que acumula i la càrrega de treball que sosté, amb l'inici del rodatge d'una nova pel·lícula, segons ha avançat la Cadena Ser i han indicat fonts del festival.
No obstant això, l'actor ha agraït a l'organització la distinció que, en aquesta edició de Fical, comparteix amb l'actriu Adriana Ugarte i l'actor John Rhys-Davies, qui està previst que dissabte destapi la seva estrella juntament amb el Teatre Cervantes.
L'actor Eduard Fernández, guanyador de quatre Goyas, serà homenatjat a Fical per la seva "àmplia i versàtil carrera" que l'ha portat a rodar a Almeria algunes de les seves cintes més reconegudes, com 'Lejos del Mar' i 'El Niño'.