L'activitat assistencial a Catalunya va créixer un 4,5% durant l'eclipsi i la jornada posterior

LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha informat que l'activitat assistencial a Catalunya va créixer un 4,5% durant l'eclipsi solar d'aquest dimecres 12 d'agost, així com durant la jornada posterior, "sense afectar a la capacitat del sistema sanitari".
En un comunicat aquest divendres, assenyala que el dispositiu especial activat pel Departament "ha permès donar resposta al lleuger repunt de l'activitat assistencial registrada", i que la planificació i els reforços en territoris amb major previsió de mobilitat han facilitat l'atenció de la demanda d'aquests dos dies.
Durant el 12 i 13 d'agost es van registrar 31.686 urgències als hospitals i dispositius d'atenció primària urgent, enfront de les 30.309 registrades el 5 i 6 d'agost, la qual cosa representa un increment global del 4,5%: del total d'urgències durant els dies de l'eclipsi i la jornada posterior, 21.590 van correspondre a l'àmbit hospitalari i 10.096 a l'atenció primària urgent.
L'increment d'activitat s'ha concentrat principalment en els dispositius d'atenció urgent de proximitat, i els CAP i els CUAP van registrar 10.096 atencions, enfront de les 7.751 del mateix període de la setmana anterior; en canvi, les urgències hospitalàries van registrar un descens, passant de 22.558 als dies 5 i 6 d'agost a 21.590 durant el 12 i 13 d'agost.
Territorialment, els majors increments d'activitat assistencial es van concentrar al Camp de Tarragona i a Terres de l'Ebre: el 12, el Camp de Tarragona va passar de 1.581 a 2.097 urgències ateses (un 32,6% més), mentre que les Terres de l'Ebre van passar de 416 a 632 (un 51,9% més).
L'endemà, aquestes regions van mantenir una activitat superior a la registrada la setmana anterior, amb 2.468 urgències en el Camp de Tarragona enfront de les 1.532 del 6 d'agost (un 61,1% més) i 633 a Terres de l'Ebre enfront de les 417 (un 51,8% més).
A la resta de regions sanitàries, Barcelona Metropolitana Nord va registrar 8.861 urgències, davant les 7.375 del 5 i 6 d'agost; Barcelona Metropolitana Sud, 4.551 (4.348); Barcelona ciutat, 6.323 (5.981); Girona, 3.454 (3.194); Penedès, 1.969 (1.971); Lleida, 1.480 (1.463); Catalunya central, 1.389 (1.458); i l'Alt Pirineu i Aran, 641 (573).
TIPUS D'URGÈNCIES
Quant a les urgències oftalmològiques, el dia de l'eclipsi es van comptabilitzar 238 als hospitals i 165 en els dispositius d'atenció primària urgent, xifres que han representat aproximadament el 2% i el 3,2% de l'activitat urgent, respectivament.
La jornada posterior va mostrar una disminució de l'activitat oftalmològica, especialment en l'àmbit de l'atenció primària urgent, amb 208 atencions hospitalàries i 32 en els dispositius d'atenció urgent, equivalents al 2,2% i al 0,7% de l'activitat assistencial de cada àmbit, respectivament.
El dia de l'eclipsi es van registrar 400 urgències per traumatismes als hospitals i 46 en els dispositius d'atenció primària urgent, que van concentrar el 3,34% i el 0,9% de l'activitat urgent de cada àmbit, respectivament; i el dia 13, va haver-hi 140 atencions hospitalàries i 24 en atenció primària urgent, xifres que han suposat l'1,45% i el 0,5% de l'activitat assistencial total.