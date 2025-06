L'activista Fatima Ouassak creu que Europa està en "un punt tràgic" sobre els infants migrants

L'assagista francomarroquina publica 'La puissance des mères' (Capitán Swing Libros)

L'activista i assagista francomarroquina Fatima Ouassak considera que "Europa es troba en un punt tràgic a l'hora de decidir què es fa" amb els nens migrants i titlla la qualificació menors estrangers no acompanyats (mena) d'argot administratiu que els deshumanitza.

Ouassak és autora del llibre 'La puissance des mères' ('El poder de les mares'), publicat per l'editorial Capitán Swing Libors, i fundadora de Front de mères ('front de mares') a Bagnolet (França), i en una entrevista amb Europa Press, critica que "les mares blanques o no blanques" no siguin considerades un subjecte polític.

El seu activisme neix de la preocupació pels seus fills, ja que considera que els descendents de la immigració postcolonial no són considerats infants, sinó una amenaça.

"Ara crec que s'està veient molt clar amb els infants palestins a Gaza, que realment no es tracten com a infants qualssevol, sinó que se'ls considera amenaces pel simple fet de ser àrabs", afirma.

L'assagista fa servir el terme 'desinfantilització' i assegura estar familiaritzada amb la situació dels anomenats 'menes' a Espanya: "A França també existeix aquest concepte, se'ls anomena 'menors aïllats', un argot administratiu per referir-se a infants no blancs".

LÈXIC ADMINISTRATIU

Al·ludeix a la mort de Nahel Merzouk, un adolescent de disset anys mort a trets per un policia el 2023: "La cobertura mediàtica parlava d'ell com a menor, no com a algú que no és adult, o com un adolescent, que és el que era, sempre emprant aquest lèxic administratiu que serveix, en el fons, per deshumanitzar".

Explica que, després de la Segona Guerra Mundial, Europa necessitava mà d'obra i va atreure moltíssimes persones procedents d'Algèria, el Marroc, Mali i Senegal: "Llavors els europeus es van trobar amb el dilema de què fer amb els fills d'aquesta gent o què passarà amb els seus nets".

A parer seu, "ara mateix Europa es troba en un punt tràgic a l'hora de decidir què es fa amb aquests nens que, per a alguns, pretenen islamitzar-la" i tem que l'auge de l'extrema dreta en alguns països faci caure Europa en el feixisme, cosa que, en les seves paraules, seria terrible i vaticina que els resultats serien igual de dramàtics que als Estats Units, en al·lusió als incidents a Califòrnia.

Rebutja la idea que la gent pobra no es pot organitzar per crear un món millor: "Jo procedeixo d'una comunitat africana les circumstàncies colonials de la qual eren moltíssim pitjors del que es veu a França actualment i, no obstant això, es van aconseguir lliurar guerres anticolonials. Parlo en el llibre del cas d'Algèria, en el qual la comunitat indígena, totalment pobra, es va organitzar per plantar cara als francesos, va lluitar i va guanyar aquesta guerra".

MILITÀNCIA

Assegura que a França, la major part d'organitzacions de mares estan integrades per persones no blanques i, "de fet, aquest diumenge hi ha una manifestació a França a favor dels drets dels nens palestins que pretén cridar l'atenció d'Emmanuel Macron i al capdavant d'aquesta manifestació estan mares no blanques que estan acostumades a organitzar-se i a lluitar".

Ouassak explica que va ser militant abans de ser mare: "I llavors, quan vaig voler lluitar pel meu fill, pel meu primer fill, sola, i vaig ser atacada. Perquè soc dona musulmana, vaig ser tractada d'islamista i comunista. S'intenta demonitzar qualsevol mena de moviment en aquest sentit".