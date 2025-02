L'Acra celebra la reforma de la llei de dependència però demana més finançament

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra) ha celebrat aquest dimarts que s'actualitzi la llei de la dependència però ha reclamat més finançament per a una norma que "ha patit sempre de manca de recursos econòmics" per al seu desplegament.

La presidenta de l'entitat, Cinta Pascual, ha valorat positivament una actualització "necessària després de 18 anys en una societat i un context que han canviat radicalment", ha informat la patronal en un comunicat.

L'Acra ha mostrat el seu desacord amb el tracte de la figura de cuidador no professional, que passa de ser una figura excepcional a tenir el mateix tracte que la resta de serveis, però ha considerat positiu que el projecte estatal incorpori la compatibilitat del servei d'atenció domiciliària i el de centre de dia com ja era possible a Catalunya.