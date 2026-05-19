L'acord educatiu català preveu 1.164 nous efectius per a l'escola inclusiva, segons la UGT

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
L'acord educatiu assolit entre el Govern i els sindicats CCOO Educació i UGT preveu 1.164 nous efectius destinats a diferents àmbits d'intervenció en matèria d'inclusió, ha informat el sindicat en un comunicat d'aquest dimarts.
Explica que dels 2.045 efectius previstos per reforçar el sistema educatiu català, el 56% del total (aquests 1.164) es destinaran directament a l'escola inclusiva com a "eix central", i que, segons la UGT, són mesures concretes que el Departament ha transmès als sindicats signataris de l'acord i que es traslladaran a la resta d'organitzacions en la taula d'aquest dimecres.
A això s'hi afegeix la dotació extra de 184 efectius que s'emmarquen en el Programa Benestar per estar bé (BxB), adreçat als docents, i també en el programa d'infermeres escolars.
La UGT explica que també hi ha 708 noves dotacions de docents destinats a la reducció de ràtios i al reforç docent general dels centres educatius, i 349 efectius "extra" per al personal d'administració i serveis (PAS).
La responsable d'UGT Educació Pública, Lorena Martínez, afirma que això es tradueix en "més mans, també, per fer front a la càrrega burocràtica que es genera als centres" i que ha estat una altra de les reivindicacions del col·lectiu docent.
L'acord preveu un pla d'inversió als centres educatius de fins a 400 milions fins al 2030 i reforçar les aules d'acollida amb un increment de 21 milions, a desplegar fins al 2028 (250 noves aules d'acollida als centres públics i un increment de 75 professionals de llengua, cohesió social i suport lingüístic); a més d'un augment de 3,7 milions d'euros per als centres d'educació especial.