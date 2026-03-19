L'ACdPC reprèn les visites guiades a la ciutat ibèrica del Molí d'Espígol

LLEIDA 19 març (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC) ha tornat a engegar aquesta primavera el cicle de visites guiades gratuïtes a la ciutat ibèrica del Molí d'Espígol, a Tornabous (Lleida), per "acostar al públic un dels jaciments més importants de la cultura ibèrica a Catalunya".
La primera visita de la temporada serà dissabte 28 de març i, a partir d'aleshores, les sessions es programaran l'últim dissabte de cada mes fins al setembre, amb una activitat "especial" en el marc del Cap de Setmana Ibèric a l'octubre, informa ACdPC aquest dijous en un comunicat.
Les visites guiades permetran recórrer aquest enclavament arqueològic de la Ruta dels Ibers i conèixer com era l'antiga ciutat dels Ilergetes, amb una trama urbana "complexa i estructurada que evidencia una intensa activitat política, econòmica i social des del segle VI a. de C.".