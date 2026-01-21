L'accident de tren a Gelida (Barcelona) causa 1 mort, 5 ferits greus, 6 menys greus i 26 lleus

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El descarrilament d'un tren de la línia R4 de Rodalies aquest dimarts a la nit a Gelida (Barcelona) ha causat 1 mort (el maquinista), 5 ferits greus, 6 menys greus i 26 lleus, informa Protecció Civil en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
En una atenció a la premsa en una zona propera, l'inspector dels Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha vinculat els fets a un despreniment causat pel temporal que afecta a Catalunya.
Ha confirmat que tots els passatgers del comboi han estat evacuats i que s'ha trigat més d'una hora a extreure una persona que havia quedat atrapada.
El Departament de Salut de la Generalitat ha informat que 8 ferits lleus han estat traslladats a l'Hospital de Martorell i 9 més han estat desplaçats a l'Hospital Comarcal de l'Alt Empordà.
S'ha suspès tot el transport ferroviari a Catalunya per revisar la infraestructura i detectar possibles despreniments o desperfectes provocats pel temporal.