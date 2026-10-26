L'accident de l'autocar a Fogars de Montclús deixa 7 ferits greus, 31 menys greus i 49 lleus

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha fet una nova actualització del total de ferits aquest dilluns al matí després de l'accident d'un autocar a Fogars de Montclús (Barcelona) aquest diumenge a la tarda: 7 en estat greu, 31 menys greus i 49 ferits lleus.
Segons ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dilluns, s'han activat 33 ambulàncies, 2 helicòpters medicalitzats, 3 equips conjunts SEM-Bombers i 3 equips de suport psicològic, que han atès un total de 87 persones afectades.
Els ferits greus es s'han traslladat a diversos centres hospitalaris: 2 a l'Hospital Josep Trueta, 2 al Vall d'Hebron, un a l'Hospital de Granollers (que posteriorment s'ha derivat a l'hospital Sant Pau), un altre al mateix centre i un més al Parc Taulí de Sabadell (Barcelona).
Respecte als menys greus, 2 s'han derivat a l'Hospital de Sant Pau, 5 al de Granollers, 6 al de Mataró, 10 al de Sant Celoni, un al Vall d'Hebron, un altre al Parc Taulí, 3 al de Blanes i 3 més al Germans Trias i Pujol.
Finalment, dels 49 lleus 38 s'han traslladat a diversos centres: 21 a l'Hospital de Sant Celoni, 6 al Germans Trias i Pujol, 2 al Vall d'Hebron, 6 al de Granollers, un al de Mataró, un altre al Parc Taulí i un altre més a l'hospital Sant Pau.