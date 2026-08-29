Publicat 29/08/2026 20:33

L'accident de l'AP-7 al Papiol (Barcelona) el va provocar un cotxe que fugia contradirecció

En detenen dos ocupants i el tercer fuig després d'un robatori a les Terres de l'Ebre (Tarragona)

Imatge de la via
@TRANSIT

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

L'accident d'aquest dissabte per la tarda a l'AP-7 al Papiol (Barcelona) l'ha provocat un turisme que fugia contradirecció i que va acabar xocant amb els altres dos turismes implicats, que circulaven normalment.

Els Mossos d'Esquadra n'han detingut dos dels tres ocupants (dos homes) i la tercera persona ha fugit després d'un robatori en un municipi de les Terres de l'Ebre (Tarragona), informen fonts policials a Europa Press.

Un dels detinguts va fugir a peu després del xoc però el van detenir en una zona arbrada propera, pels presumptes delictes de robatori amb força i de desobediència.

L'altre detingut va quedar atrapat en el turisme en accidentar-se, i està detingut pels suposats delictes de robatori amb força, de lesions i de conducció temerària.

9 FERITS, UN CRÍTIC

En l'accident múltiple han resultat ferides 9 persones, una d'elles en estat crític, durant aquest xoc a l'AP-7 en sentit Barcelona, informa el SEM.

El crític ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, els 4 menys greus al Consorci Sanitari Terrassa - Hospital Universitari i els 4 lleus a l'Hospital Mútua de Terrassa.

L'accident (de què el '112' ha rebut avís a les 16.05) ha obligat a tallar l'AP-7 en sentit Barcelona i el seu accés a la B-23 durant més de tres hores, i els Bombers de la Generalitat han treballat per rescatar dos ferits que havien quedat atrapats.

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