L'accident d'Andalús suma 46 víctimes després de la mort d'una dona de la Palma (Huelva) hospitalitzada a Còrdova

CÒRDOVA/HUELVA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
Una dona ferida com a conseqüència del sinistre ferroviari d'Adamuz (Còrdova) el diumenge 18 de gener ha mort aquest divendres en la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Reina Sofia de la capital cordovesa, on ha estat ingressada des del dia del succés, de manera que ascendeix a 46 el total de persones mortes per aquest accident, segons han informat fonts sanitàries.
Segons ha pogut confirmar Europa Press, aquesta veïna de La Palma romania ingressada en la UCI Hospital Regna Sofia de Còrdova des del dia de l'accident per politraumatisme i afectació als pulmons, però aquest divendres s'ha confirmat la seva defunció.
D'aquesta manera, és la tercera víctima mortal de La Palma del Comtat que mor al tren, ja que un matrimoni de la localitat també figurava entre els morts.
En concret, el nombre actualitzat de ferits hospitalitzats descendeix així a 16 persones després d'aquesta defunció, tot això després que en les últimes hores ha rebut l'alta un adult, alhora que un altre adult ha abandonat la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) de l'Hospital Regna Sofia de la capital cordovesa, on roman ingressat ara un adult i un altre està a l'Hospital Sant Joan de Déu de Còrdova.
A més, la província de Huelva augmenta així a 28 les víctimes mortals ocasionades per l'accident. Aquesta defunció es confirma el dia després de la celebració de la missa funeral per les víctimes morals de l'accident a Huelva.
Pel que es refereix als hospitalitzats totals, segons les dades facilitades pel Servei Andalús de Salut (SAS) a l'Agència d'Emergències d'Andalusia (EMA), recollits en el part d'hospitalitzats i altes, fins al moment s'han tramitat 109 altes hospitalàries, mentre que els pacients que continuen ingressats són 15 adults i un menor.