L'acampada a la UB per Palestina continua aquest cap de setmana

Creuen que està "donant resultats" i exigeixen a la UB accions clares

BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -

L'acampada d'universitaris a l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB) per Palestina continuarà aquest cap de setmana davant el "xantatge" del rectorat de no aplicar la moció per trencar relacions amb Israel fins que abandonin l'acció.

En unes declaracions aquest divendres a Europa Press, el portaveu d'Acampada per Palestina UB, Marc del Alcázar, ha assegurat que "no hi ha una data de finalització" i que el rectorat ha de complir la moció que instava a trencar relacions amb totes les institucions i centres de recerca israelians.

Segons afirma, el rectorat no els està donant cap resposta sobre l'aplicació de la moció, i que els han dit que fins que no cessin l'acampada no aplicaran els punts aprovats perquè "ells no actuen sota coacció".

"Nosaltres ens mantenim igual. Si mirem al llarg de la història, els drets democràtics i les llibertats s'han assolit amb pressió popular sobre les institucions. No respondrem al seu xantatge", ha remarcat.

Ha considerat que l'acampada és "un mecanisme efectiu i està donant resultats", per la qual cosa, a la pregunta de si s'han plantejat abandonar-la per veure si el rectorat aplica la moció, ha respost que no i que continuaran fins a veure accions clares, en les seves paraules.

PARTICIPACIÓ

Fins aquest divendres estan participant en les assemblees de l'acampada unes 100 persones i s'hi queden a dormir unes 60, i el portaveu ha explicat que s'estan finançat amb els seus propis recursos de donacions i que els àpats els fan fora de la universitat.

Aquest dissabte tenen previst afegir-se a la manifestació unitària en favor de Palestina, convocada a les 17 hores per la Comunitat Palestina a Catalunya i Coalició Prou Complicitat amb Israel entre el passeig de Gràcia i la Diagonal de Barcelona.