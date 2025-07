L'Acadèmia del Cinema reconeix 'The Human Hibernation' amb el Premi Pepón Coromina

BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Acadèmia del Cinema Català ha reconegut amb el 12è Premi Pepón Coromina la pel·lícula 'The Human Hibernation', d'Anna Cornudella, per ser una "obra de rara bellesa, on la ciència ficció especulativa es fon amb la malenconia dels paisatges rurals per oferir una meditació poètica sobre l'espera, la transformació i el desig de desaparèixer".

El jurat, format per Juan Sebastián Vásquez, Andrés Duque, Júlia de Paz, Jordi Sanz i Mireia Vilapuig, ha reconegut la proposta estètica i filosòfica que proposa la pel·lícula, que ja va ser guardonada amb el premi Fipresci de la crítica en el Festival de Berlín i el Feroz.

El premi, lliurat aquest dijous durant la Festa d'Estiu de l'Acadèmia del Cinema Català, ha atorgat una menció especial a la sala de cinema cooperativa Zumzeig de Barcelona per la seva trajectòria valenta i aposta decidida per una altra manera de fer, veure i compartir el cinema.