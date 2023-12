L'Acadèmia de Cinema Europeu premia Isabel Coixet per la seva trajectòria i Pablo Berger per 'Robot Dreams'

'La sociedad de la nieve' de J.A. Bayona també ha rebut els guardons a Millor Maquillatge i Perruqueria i Millors Efectes Visuals

MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -

L'Acadèmia del Cinema Europeu (EFA, per les seves sigles en anglès) ha guardonat la cineasta espanyola Isabel Coixet "per la seva impressionant contribució al món del cinema" amb el Premi Assoliment Europeu, en una gala en la qual també ha triomfat l'espanyol Pablo Berger amb el seu 'Robot Dreams' que s'ha emportat el premi a la millor pel·lícula d'animació.

Segons l'Acadèmia, la cineasta sempre ha defensat les seves creences i valors i ha donat veu als seus protagonistes. Coixet va recollir el premi de la mà de l'actriu Laia Costa, que participa en la seva última pel·lícula, 'Un amor', i que ha definit la realitzadora com "la gènia".

Coixet va dedicar el premi a tots els cineastes europeus "a qui se'ls ha dit que no són prou bons a Berlín, a Cannes, a Venècia". La cineasta va assenyalar que des de "molt aviat" en la seva carrera es va adonar que darrere d'una càmera "no hi ha fronteres, no hi ha passaports, banderes o límits".

Per la seva banda, l'Acadèmia del Cinema Europeu també ha premiat el cinema espanyol amb la pel·lícula d'animació de Pablo Berger, 'Robot Dreams', premi a Millor Pel·lícula d'Animació. La pel·lícula gira entorn d'un gos solitari que viu a Manhattan (Nova York) i que decideix construir-se un robot perquè sigui el seu amic.

A més, 'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona, ha estat reconeguda amb els guardons a Millor Maquillatge i Perruqueria; i Millors Efectes Visuals. La superproducció del director català, estrenada en el Festival de Venècia, és l'opció espanyola per a la pròxima edició dels Premis Oscar, i aspira a 13 Premis Goya.

Entre els premiats, també destaquen 'Anatomia de una caída' de Justine Triet, que ha rebut el premi a millor pel·lícula; millor direcció, millor guió; i el de millor actriu ha estat per a la protagonista Sandra Huller. En el cas del premi a millor actor, el guardó ha estat per a Mads Mikkelsen per 'La tierra prometida'.