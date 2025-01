L'Acadèmia del Cinema Català subratlla el seu rebuig a les violències masclistes i a l'abús de poder

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -

La junta de l'Acadèmia del Cinema Català ha subratllat aquest dimecres el seu rebuig a les violències masclistes i a l'abús de poder i la voluntat d'actuar davant "qualsevol d'aquestes conductes" que es donin en la seva organització.

Ho ha dit en un comunicat en el qual detalla el procés que ha seguit en relació amb les acusacions a l'octubre de presumpte assetjament sexual --a través de les xarxes socials-- contra el director Eduard Cortés, quan era membre de l'Acadèmia i a qui van obrir un procediment sancionador el 30 d'octubre.

L'Acadèmia ha explicat que després d'una reunió inicial amb una representació de les denunciants, l'entitat demana disculpes públiques per les "esquerdes comunicatives que s'han produït entre les víctimes i l'entitat, i per qualsevol gestió que hagi pogut causar revictimització".

Ha assenyalat que actualment manté un canal de comunicació obert amb elles, amb l'objectiu de continuar treballant en l'erradicació de les violències masclistes.

L'Acadèmia ha explicat que el 30 d'octubre va constituir una comissió, que va analitzar els tipus de violència que han patit les presumptes víctimes, i "va identificar assetjament sexual quid pro quo, un xantatge sexual que força la persona assetjada a triar entre sotmetre's a certs requeriments sexuals o perdre o no tenir accés a certs beneficis o condicions a la feina".

BAIXA COM A ACADÈMIC

La comissió va concloure que les víctimes havien patit ciberassetjament sexual, i davant la "gravetat dels fets" l'Acadèmia va determinar dues mesures cautelars: la suspensió de drets corresponent a la condició d'acadèmic i la seva desqualificació per participar en els Premis Gaudí o qualsevol projecte o activitat de l'Acadèmia.

L'Acadèmia ha subratllat que quan s'anava a comunicar aquestes dues mesures va rebre la seva sol·licitud de baixa voluntària com a acadèmic, i com que el reglament de l'entitat no permet actuar sobre persones no sòcies, l'expedient es va arxivar provisionalment i s'obrirà en cas que el cineasta sol·liciti novament l'alta.