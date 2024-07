L'Acadèmia del Cinema Català, entre els fundadors de la Face

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Acadèmia del Cinema Català s'ha reunit aquesta setmana amb institucions de 20 països a Luxemburg per fundar la nova Federació d'Acadèmies de Cinema d'Europa (Face), ha informat aquest divendres en un comunicat.

La Face, constituïda per 21 acadèmies que representen 20.000 professionals de cinema europeus, ha estat creada a partir de la FAN of Europe (Film Academies Network of Europe) amb la voluntat de formalitzar les relacions entre les diferents acadèmies del territori, que col·laboren des del 2006.

La directora de l'Acadèmia del Cinema Català, Laia Aubia, s'ha integrat com a secretària de la Junta de la Face, formada per membres de Luxemburg, Àustria, Dinamarca, els Països Baixos i Portugal: "És un pas molt important en la defensa cultural i lingüística del nostre cinema".