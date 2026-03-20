L'ACA i La Sínia (Tarragona) renoven el conveni de custòdia fluvial al riu Gaià per 4 anys

TARRAGONA 20 març (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Associació Mediambiental La Sínia (Tarragona) han renovat el conveni de custòdia fluvial al riu Gaià per 4 anys més, informa l'ACA en un comunicat d'aquest divendres.
És "el primer" que se signa per donar continuïtat a l'anterior, ja esgotat després dels primers 8 anys d'existència, i que permetet continuar amb les accions de conservació i restauració del riu Gaià i la seva biodiversitat.
El conveni engloba íntegrament la conca fluvial del Gaià i, per tant, "no tracta només un tram concret del riu, sinó que es treballa a tota la conca, desenvolupant-se en una gran quantitat de comarques", com el Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i l'Anoia.