L'ACA i el Patronat de Montserrat destinaran 3,7 milions a reduir els riscos d'inundació del monestir

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Patronat de la Muntanya de Montserrat destinaran 3,7 milions d'euros a reduir els riscos d'inundabilitat del monestir de Montserrat, informa l'ACA en un comunicat aquest dimecres.
El director de l'ACA, Josep Lluís Armenter, s'ha reunit amb la Comissió Executiva del Patronat per explicar les actuacions, que consistiran en la recollida de l'aigüa pluvial dels torrents de la Trinitat i Sant Salvador i la construcció d'un conducte que aportarà aigua a les actuals canalitzacións del torrent de Santa Maria.
El projecte ha estat redactat per l'ACA durant el 2025 i finançat pel Patronat amb més de 77.000 euros; els treballs tindran una durada de 18 mesos i les actuacions previstes estan dimensionades per a un període de retorn de 500 anys.
Durant aquest 2026 està previst aprovar el projecte i establir les condicions de finançament i les anualitats d'aquesta inversió mitjançant la subscripció d'un nou conveni de col·laboració entre l'ACA i el Patronat.
S'impulsa disn el conveni subscrit el febrer del 2024 entre l'ACA i el Patronat per reduir el risc d'inundacions a la zona del monestir.