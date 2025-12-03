L'ACA millorarà la connectivitat del riu Brugent a la Garrotxa (Girona)

GIRONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) millorarà la connectivitat del riu Brugent, a la Garrotxa (Girona), amb una actuació que recuperarà la funcionalitat ecològica al tram de l'antiga central hidroelèctrica Dusol, a les Planes d'Hostoles.
S'invertiran 65.850 euros per redactar el projecte, que es completarà en 10 mesos, i el contracte s'ha formalitzat a través de concurs públic amb ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting S.L., informa l'ACA en un comunicat aquest dimecres.
El projecte ha de dissenyar, descriure i valorar les obres necessàries per a la recuperació ecològica de l'espai fluvial en l'àmbit de la resclosa i definir alternatives per enderrocar-la totalment o parcialment, gestionar els sediments retinguts de manera natural i garantir la seguretat i integració ambiental.