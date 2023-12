L'ACA millora les funcions del visor de la sequera amb ajuts dels fons Next Generation

BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha millorat les funcions del visor de la sequera, una eina que permet veure la situació hidrològica i pluviomètrica de les 18 àrees de les conques internes catalanes, a través de dues línies d'ajuts dels fons europeus Next Generation.

Les millores tenen un pressupost conjunt d'uns 242.800 euros, s'estan desenvolupant en dues fases i "estan contribuint a millorar la gestió de l'episodi de sequera", ha informat l'ACA aquest divendres en un comunicat.

La primera fase, que ja està enllestida, té un pressupost de 89.689 euros i ha servit per desenvolupar noves funcionalitats per al tractament temporal (historificació) d'informació, com modificacions en el consum industrial o ramader, canvis en la titularitat de subministraments, captacions, canvis en la població o un cercador de municipis per unitat d'explotació.

Quant a la segona fase, executada en un 84% i amb un pressupost de 153.172 euros, contempla millores en la gestió de l'entitat subministradora per municipi o crear un procés planificat per generar un avís automàtic de deures de comunicació.

També es contempla implementar "les funcionalitats necessàries" per a la gestió i el càlcul de les reduccions aprovades a través de la presentació d'un Pla d'estalvi.