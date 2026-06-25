L'ACA inverteix 1,3 milions a renovar 6 vàlvules de la presa de Darnius Boadella (Girona)

GIRONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) invertirà 1,3 milions d'euros en la renovació de 6 vàlvules de la presa de Darnius Boadella, que capten l'aigua de l'embassament i la distribueixen a 12 municipis de la comarca de l'Alt Empordà (Girona), a més d'altres treballs com la substitució de 2 trams de la canonada i la col·locació d'un cabalímetre.
Les actuacions, cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), se centraran en la renovació d'aquestes vàlvules que es distribueixen a través de les 3 captacions de la presa i permetrà fer una gestió més cuidada de l'aigua que es destina al proveïment urbà, informa aquest dijous l'ACA en un comunicat.
L'embassament de Darnius Boadella destina l'aigua a les demandes de reg de la zona i al proveïment d'una dotzena de municipis de l'Alt Empordà: Cadaqués, Castelló d'Empúries, Figueres, Fortià, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra i el Far d'Empordà.