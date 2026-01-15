L'ACA incrementa l'alliberament d'aigua d'alguns embassaments catalans per la previsió de pluges

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) incrementarà durant les pròximes hores l'alliberament d'aigua d'alguns embassaments de les conques internes en vista de la previsió de pluges "importants" durant els següents dies, ha informat en un comunicat aquest dijous.
El global de les conques internes se situa per sobre del 86% de la seva capacitat i la mesura es concentrarà als embassaments del Ter, el Darnius Boadella i el Foix.
L'objectiu és augmentar el resguard en aquests embassaments, que són els que tenen volums més alts, per "poder assumir l'aigua que entri des de les capçaleres dels rius, sense que això suposi una pèrdua de recurs".
Els embassaments del sistema Ter estan al 90% de la seva capacitat i, amb l'objectiu d'estabilitzar volums i disposar de més resguard, es passarà d'alliberar 3 metres cúbics per segon a 15; el Foix està al 82,4% de capacitat i es passarà dels 85 als 300 litres per segon; i al Darnius Boadella es preveu augmentar el cabal de sortida en uns 2 metres cúbics per segon (ara n'alliberen 0,3).
Quant a la resta de pantans, mantenen els alliberaments habituals "per garantir les demandes d'aigua i el cabal ecològic"; i durant l'episodi de pluges es farà un seguiment continuat de l'evolució dels cabals i la seva repercussió en els embassaments per definir possibles canvis i mesures.