L'ACA impulsa la retirada d'una resclosa a la capçalera del riu Ter a Ribes de Freser (Girona)

GIRONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha impulsat la retirada d'una resclosa a la capçalera del riu Ter, a Ribes de Freser (Girona), mitjançant una licitació per redactar un projecte per millorar la connectivitat fluvial del riu Rigard, a la conca del riu Ter.
L'import de licitació està prop dels 70.000 euros i es disposa fins al 15 de setembre per a la presentació d'ofertes, mentre que una vegada el contracte estigui adjudicat i signat, es disposarà d'un termini de deu mesos per a la redacció del projecte, ha informat l'ACA en un comunicat aquest dissabte.
El Rigard és un curs fluvial que desemboca en el riu Freser i es tracta d'una zona de protecció per captació d'aigua i on hi ha espècies autòctones com la truita i el barb de muntanya.
La resclosa és una estructura transversal que té una longitud d'11 metres, una altura de fins a 1,8 metres i una amplària de 0,7 metres, per la qual cosa el projecte haurà de definir les bases de disseny, l'estudi d'alternatives i la redacció del projecte on es contemplin les mesures més adequades per millorar la connectivitat fluvial.
Així, s'haurà d'estudiar si es pot retirar del tot la resclosa o només parcialment, ja que caldrà preveure una actuació que no afecti el mur de la canalització.