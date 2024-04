L'ACA finalitza els treballs de manteniment a la llera del torrent de Vallmoll (Tarragona)

TARRAGONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha enllestit els treballs de manteniment, conservació i reparació a la llera d'un tram no urbà de gairebé 2 quilòmetres del torrent de Vallmoll a la comarca de l'Alt Camp (Tarragona), ha informat aquest dilluns en un comunicat.

L'objectiu d'aquests treballs és "conservar la llera del torrent en bones condicions per al desguàs", mitjançant la retirada d'espècies invasores --principalment la canya americana-- de manera manual per impactar el mínim possible sobre l'ecosistema.

L'ACA ha indicat que aquests treballs són un "element clau" per evitar possibles riscos d'inundació davant episodis ordinaris de crescudes i que, durant el 2023, ha dut a terme més de 450 actuacions de manteniment i conservació de lleres a tot Catalunya.