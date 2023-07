L'ACA endarrereix l'emergència per sequera al novembre i veu menys restriccions amb una "tardor normal"

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha afirmat que les pluges recents han allunyat dos mesos l'entrada en estat d'emergència, ara previst per al novembre, i creu que una "tardor normal" podria fer sortir de l'estat d'excepcionalitat per passar al d'alerta i reduir així les mesures restrictives.

En una entrevista aquest dimecres a 'Els Matins' de TV3, recollida per Europa Press, Reyes ha valorat les pluges dels darrers mesos, després de passar d'unes reserves del 25% a principis de maig a més del 30% actual a les conques internes catalanes, "5 punts percentuals més".

Creu que les pluges "han estat molt positives" i que han aconseguit endarrerir dos mesos l'entrada a l'estat d'emergència, fins al novembre, que ja coincideix amb el període humit de la tardor.

"Si tinguéssim una tardor normal podríem sortir de l'estat d'excepcionalitat per passar al d'alerta, però això no ho podríem veure fins a l'octubre", ha afirmat, i ha afegit que el pla de sequera és a llarg termini.

Sobre les sancions als municipis per incompliments de les restriccions a causa de la sequera, Reyes ha afirmat que el règim sancionador entrarà en vigor a partir del 7 d'agost i que "a partir del setembre s'hauran d'analitzar les dades del mes d'agost".

Preguntat per si creu que s'hauria d'encarir el preu de l'aigua, ha indicat que ara com ara no es contempla aquest increment, i ha cridat els municipis a fer una reflexió sobre els costos de manteniment de les xarxes de subministrament i els ingressos pel cànon de l'aigua, i sobre el cas concret de Barcelona, Reyes ha afirmat que té "una tarifa adequada" de l'aigua.