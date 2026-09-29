L'ACA emet un avís hidrològic a l'Alt Penedès (Barcelona) per crescudes "sobtades" dels rius

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emès un avís hidrològic als municipis de l'Alt Penedès (Barcelona) per crescudes "sobtades" del nivell dels rius i rieres arran de l'episodi de pluges que aquest dimarts afecta el litoral i prelitoral català.
Els municipis afectats per l'avís són Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca, Cubelles, el Montmell, Font-rubí, l'Arboç, les Cabanyes, Olèrdola, Pacs del Penedès, Pontons, Santa Margarida i els Monjos, Sant Jaume dels Domenys, Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix, Vilafranca del Penedès i Vilobí del Penedès, ha informat l'ACA en un missatge a X recollit per Europa Press.
Han demanat als veïns dels municipis que no s'acostin ni travessin lleres, guals o punts baixos.