L'ACA emet un avís hidrològic a l'Alt Empordà (Girona) per la possibilitat de "crescudes brusques"

GIRONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès aquest dilluns cap a les 14.20 hores un avís hidrològic comarcal a l'Alt Empordà (Girona) i ha demanat als ciutadans no acostar-se a rius, rieres i barrancs per la possibilitat que es produeixin "crescudes brusques", informa Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'avís s'afegeix a l'enviament d'un Es-Alert cap a les 12.40 hores a les comarques del Priorat, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre (Tarragona) per les fortes pluges d'aquest dilluns, on el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha observat una acumulació de 200 l/m2 al Priorat.
Per tot plegat, s'ha activat l'alerta del pla Inuncat i Protecció Civil ha demanat "molta precaució" en aquestes comarques.