L'ACA destina 6 milions a ajudes per al manteniment de les lleres en zona urbana

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'aigua (ACA) ha obert la convocatòria d'una línia d'ajudes destinada a finançar actuacions de manteniment i conservació de les lleres en zona urbana en tota Catalunya, amb un import de 6 milions d'euros.
Es poden atorgar fins a un màxim de 80.000 euros per sol·licitud i 120.000 per ens beneficiari i es disposa d'un mes (de l'1 al 20 de setembre) per presentar la sol·licitud, informa l'ACA en un comunicat aquest dilluns.
Les actuacions, que s'han d'executar en 18 mesos, han de consistir en la retirada de vegetació que alteri el comportament del curs fluvial, l'eliminació de vegetació invasora, la retirada de sediments i d'arbres morts o la poda de branques que poden caure.