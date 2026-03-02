L'ACA destina 2 milions a actuacions d'emergència per al subministrament d'aigua a municipis

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha convocat una nova línia d'ajuts per finançar actuacions d'emergència destinades a garantir el subministrament d'aigua als municipis catalans, amb una inversió total de 2 milions d'euros, informa en un comunicat d'aquest dilluns.
Els ajuts també permetran cofinançar el transport d'aigua amb camions cisterna i la reparació de captacions afectades per inundacions, amb un atorgament màxim de 100.000 euros per sol·licitud, i es pot arribar a subvencionar fins al 95% de l'actuació.
Els ajuts cobriran les despeses dutes a terme entre l'1 de gener del 2025 i el 28 de febrer del 2026, i també s'hi podran acollir els municipis que vulguin comprar o llogar equips de potabilització d'aigua o fer pous d'investigació, amb l'autorització preceptiva de l'administració hidràulica competent.