L'ACA destina 9 milions a 384 actuacions per reduir el risc d'inundacions

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) destinarà 9 milions d'euros a 384 actuacions per reduir el risc d'inundacions, ha informat aquest dilluns en un comunicat.
Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de lleres fluvials mitjançant actuacions com la retirada de vegetació invasora i la redistribució de graves i sediments, amb 133 ajuts a Barcelona, 116 a Girona, 94 a Tarragona i 41 a Lleida.
La convocatòria preveu que les actuacions puguin ser executades directament per l'ACA i pels ens locals amb un finançament de fins al 100% dels costos, un model que, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, permetrà als municipis actuar amb més rapidesa i "reforçar la seguretat davant possibles episodis d'inundació".