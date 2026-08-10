L'ACA destina 1 milió d'euros a ajudes al transport d'aigua en camions cisterna i obres

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha obert la convocatòria d'una nova línia d'ajudes destinada a cofinançar el transport d'aigua en camions cisterna i l'execució d'obres d'emergència, amb una dotació d'1 milió d'euros.
Aquesta línia d'ajudes contempla el cofinançament del transport d'aigua en camions cisterna, l'execució d'obres d'emergència per garantir el proveïment i les actuacions realitzades pels ens locals per a la recuperació de captacions afectades per episodis d'inundacions, informa l'ACA en un comunicat aquest dilluns.
Les ajudes oscil·laran entre el 30 i el 95% del cost total elegible, en funció de la població censada, amb un límit de 100.000 euros per sol·licitud i es cobreixen les despeses realitzades entre l'1 de gener de 2025 i el 31 d'agost de 2026; entre 2022 i 2026, l'ACA ha atorgat 9 línies d'ajudes d'aquest tipus, amb una aportació total de 10,7 milions d'euros i atorgant 470 ajudes.