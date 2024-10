L'ACA destina més de 19 milions a 182 ajuts per a la recuperació i construcció de pous

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha destinat més de 19 milions d'euros a través de 182 ajuts als ens locals per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de pous per captar aigües subterrànies per al proveïment.

Els ajuts, que poden ser del 95% del cost total de l'actuació, amb un màxim de fins al milió d'euros per sol·licitud, "permetran incrementar la disponibilitat d'aigua als ens locals", informa l'ACA en un comunicat aquest dimecres.

Aquestes subvencions van en la línia d'incrementar la garantia d'aigua i la diversificació de fonts de proveïment, "deixant de dependre de la pluja", i es preveu que totes aquestes actuacions puguin aportar fins a 22 hectòmetres cúbics d'aigua a l'any.

S'atorgaran a un total de 157 ajuntaments catalans i 72 actuacions beneficiaran les comarques de Barcelona (amb més de 10 milions d'euros); 49 les de Girona (3,8 milions); 19 les de Lleida (1,6 milions) i 44 les de Tarragona (3,8 milions).

Hi ha un centenar de peticions rebudes que no han estat admeses en presentar-se per duplicat, no ajustar-se a l'actuació objecte de les bases, no aconseguir la puntuació mínima de 35 punts, o sol·licituds que "no han donat resposta al requeriment d'esmena" formulat per l'ACA.