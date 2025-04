L'ACA destina 900.000 euros a estudiar mecanismes per mitigar la contaminació per nitrats

BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat un contracte per un import de més de 900.000 euros per estudiar com mitigar la contaminació per excés de nitrats als rius i les aigües subterrànies a partir de solucions basades en la naturalesa.

El contracte s'ha adjudicat a la Fundació Andrena i és per un període de 3 anys i mig, segons ha informat l'ACA aquest divendres en un comunicat.

L'estudi analitzarà 10 zones de Catalunya: l'Alt Fluvià, la Muga, el riu Ter, el Llobregat, el Cardener, el Calders, les rieres del Maresme, el Segre, el riu Set i l'Ondara.

La primera fase dels treballs comprovarà quina és la procedència de l'aigua de recàrrega i quines unitats hi ha amb alt potencial mitigador, com la vegetació de rieres, zones humides i llacs, entre d'altres.

Després de les anàlisis es definiran 4 zones d'experimentació on es provaran les estratègies i actuacions per extrapolar-les a altres zones.