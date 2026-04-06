L'ACA destina 300.000 euros a reduir el risc d'inundació a les Terres de l'Ebre (Tarragona)

TARRAGONA 6 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació dos estudis d'alternatives per reduir el risc d'inundacions a la zona de les Terres de l'Ebre, província de Tarragona, per un valor total de prop de 300.000 euros.
Els estudis plantejaran solucions tècniques per millorar la seguretat de la ciutadania i dels espais urbans més exposats a episodis meteorològics extrems, informa l'ACA en un comunicat d'aquest dilluns.
Definiran actuacions en un total d'11 municipis, tant de les conques internes com de la part catalana de conques compartides, i es preveu disposar dels resultats, com a màxim, a mitjan 2027.
2 ESTUDIS, 11 MUNICIPIS
El primer dels estudis, amb una inversió de prop de 120.000 euros, haurà d'analitzar els barrancs dels Forques-Castellanes, de Sant Jaume, de Codonyol i d'Aljub/Suís, en els municipis d'Alcanar i La Ràpita.
D'altra banda, el segon estudiarà els barrancs del Pelós, dels Foires, de Carbonera, Polla i Codines, de Galatxo, d'Oriola i Rota, de la Caldera, de la Gelera, de Lledó i de Solito.
Aquests es troben a Santa Bàrbara, Ulldecona, Freginals, Roquetes, Amposta, Godall, Masdenverge, Tortosa, La Galera i La Ràpita.