L'ACA destina 220.000 d'euros a la restauració fluvial del riu Muga a Pont de Molins (Girona)

GIRONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat per 219.396 euros l'execució de les obres per a la restauració fluvial del riu Muga a l'entorn de l'antic molí de Can Sagrera a Pont de Molins (Girona), per "millorar la connectivitat fluvial d'aquest tram".

Finançades amb els fons Next Generation, les obres es faran a l'assut de l'antic molí de Can Sagrera --de 4 metres d'alçada i 46 d'amplada-- i a la zona de captació d'aigua del pou de proveïment, el canal de derivació i les estructures que formen aquest espai fluvial, ha informat l'ACA aquest dijous en un comunicat.

Es construirà un canal lateral, que farà servir una part de l'actual, per superar l'assut de l'antic molí i la resclosa dels regants, que són "dues barreres" per a la connectivitat fluvial d'aquesta zona, i després de les obres s'hi plantarà vegetació autòctona.