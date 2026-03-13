L'ACA destina 110.000 euros a ampliar la depuradora de Montmajor (Barcelona)

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació el contracte per redactar el projecte d'ampliació de la depuradora de Montmajor, a la comarca del Berguedà (Barcelona), amb un pressupost superior als 110.000 euros.
El projecte, pel qual es poden presentar ofertes fins a aquest divendres, haurà de definir les mesures per incrementar la capacitat de tractament de la planta, i adaptar-la a les necessitats de sanejament actuals i futures, informa l'ACA en un comunicat.
En aquest sentit, s'hauran de fixar les actuacions per ampliar el pretractament i els tractaments primaris i secundaris, per dotar-lo de més capacitat i millorar "altres aspectes tècnics" de l'explotació de la depuradora.