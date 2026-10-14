L'ACA comença l'adequació de les lleres afectades pel temporal de principis d'octubre

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha engegat les primeres mesures per restituir les lleres fluvials afectades pel temporal del primer cap de setmana d'octubre, ha informat en un comunicat aquest dimecres.
Les actuacions, que s'estan duent a terme per la via d'emergència, tenen l'objectiu de retirar les acumulacions de vegetació i grava de diversos trams de riu que "poden suposar un obstacle al pas de l'aigua".
Actualment es treballa al riu Ridaura a Castell d'Aro (Girona), al Besòs a l'altura de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), al barranc de la Galera a Masdenverge (Tarragona) i a la riera de Vallromanes a Vilanova del Vallès (Barcelona).
Aquesta setmana es preveu iniciar actuacions a Santa Fe del Penedès i en els pròxims dies es faran altres treballs a Olèrdola i Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona).
S'han posat en marxa les actuacions més urgents i durant les pròximes setmanes s'intensificaran els treballs per poder actuar a més zones i d'una manera "més global".