L'ACA atorga 48 ajudes per cobrir el transport d'aigua amb camions i obres d'emergència

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resolt la línia d'ajudes destinada al finançament d'actuacions d'emergència per garantir el subministrament d'aigua als municipis, atorgant 48 ajudes per cobrir el cost del transport d'aigua amb camions cisterna i obres d'emergència.
La inversió és superior als 635.000 euros i les ajudes han permès cobrir les despeses dutes a terme entre l'1 de gener de 2025 i el 28 de febrer de 2026, ha informat l'ACA en un comunicat d'aquest dissabte.
S'ha previst atorgar un màxim de 100.000 euros per sol·licitud, en funció de la població censada, "podent arribar a subvencionar fins al 95% del cost total de l'actuació"; i per províncies, 19 de les ajudes han beneficiat a comarques de Tarragona; 11 a les de Lleida; 10 a les de Girona i 7 a les de Barcelona.
Del total d'ajudes atorgades, 29 són per finançar el transport d'aigua en camions cisterna, 15 per executar obres d'emergència i les 3 restants contemplen tant el transport d'aigua com l'execució d'obres d'emergència.
També es destinaran a implantar les instal·lacions necessàries per connectar l'aigua de camions cisterna a la planta potabilitzadora i d'aigua potable en els dipòsits de capçalera; a la compra i el lloguer d'equips de potabilització de l'aigua i cobrir els costos d'instal·lació i instruments de control del procés per reduir la necessitat d'usar vehicles cisterna; l'execució de pous d'investigació o la compra i lloguer de grups electrògens.