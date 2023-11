L'ACA aprova per unanimitat que el sistema Ter-Llobregat entri en preemergencia per sequera

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat aquest dijous per unanimitat que el sistema Ter-Llobregat entri en estat de preemergencia, una mesura que afectarà uns 5,9 milions de catalans, de 202 municipis a 14 comarques.

La Comissió Interdepartamental de la Sequera d'aquest dimarts va donar el vistiplau a l'entrada en estat de preemergencia, cosa que el Consell de l'ACA havia d'aprovar i un cop fet es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) "a principis de la setmana vinent", han informat fonts de l'ACA a Europa Press.

L'estat de preemergencia és una fase prèvia a la d'emergència i suposa restringir el volum màxim d'aigua de 210 litres per habitant i dia, i prohibir el reg excepte per a la supervivència d'arbres i per a la gespa d'esports federats "sense superar un màxim de 200 metres cúbics per hectàrea al mes".