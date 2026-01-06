L'ACA analitzarà la presència de microplàstics en rius catalans amb 54 punts de control

BARCELONA 6 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) analitzarà la presència de microplàstics en els principals rius catalans amb un total de 54 punts de control, a través d'un contracte que ha sortit a licitació, amb una inversió de més de 291.000 euros.
Es duran a terme 23 mostrejos en aigües superficials, 26 en l'entrada i sortida de depuradores i 5 en capçaleres de riu, i el termini per presentar ofertes finalitza aquest divendres 9 de gener, informa aquest dimarts l'ACA en un comunicat.
L'objectiu és analitzar les partícules de polímers sintètics i insolubles en aigua, amb mesures entre 0,1 micròmetres i 1,5 mil·límetres, i fibres de longituds compreses entre els 0,3 micròmetres i 15 mil·límetres.
El contracte, una vegada s'adjudiqui i es formalitzi, tindrà una durada de 23 mesos: 14 per fer els mostrejos, 3 per a l'anàlisi de les mostres i 3 més per a l'obtenció de resultats.
Permetrà recopilar un total de 123 mostres a través de tres campanyes de mostrejos, i aquest contracte "de forma pionera" permetrà poder definir en el futur actuacions para minimitza la presència d'aquests contaminants.