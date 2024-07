L'ACA analitza la qualitat de l'aigua del Besòs per l'abocament de l'incendi a Polinyà

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) està analitzant la qualitat de l'aigua del riu Besòs després de l'abocament tòxic de divendres passat com a conseqüència de l'incendi d'una empresa d'emmagatzematge de productes químics a Polinyà (Barcelona).

Fonts de l'ACA han explicat aquest dilluns a Europa Press que l'abocament ha provocat la mort de diversos centenars de peixos --carpes i anguiles--, que es van recollir entre dissabte i diumenge, i que en aquests moments s'està monitorant la qualitat de l'aigua.

Han assegurat que "el focus ja està controlat" i que ara l'aigua que circula pel riu va recuperant la qualitat de manera progressiva, i que s'aniran fent els controls pertinents.

Les mateixes fonts expliquen que en el moment de l'incendi hi va haver una part de l'aigua contaminada que se'n va anar pel clavegueram i directament a la depuradora, i que una altra part es va quedar al dipòsit de retenció previst per a "eventualitats com aquesta".

També hi va haver una part de l'aigua que va anar a parar a la riera de Polinyà, a través de la xarxa d'aigües pluvials, però "com que estava seca aquesta aigua es va quedar estancada" i finalment també es va enviar a la depuradora.