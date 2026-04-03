L'ACA amplia en 14 milions la inversió en ajudes per millorar l'abastament en alta d'aigua

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha ampliat en 14 milions d'euros la dotació pressupostària de la línia d'ajudes destinada a millorar l'abastament en alta d'aigua al món local, tant per a ajuntaments com per a entitats supramunicipals de tota Catalunya.
Amb aquesta ampliació es passarà a destinar un total de 27 milions d'euros, doblegant la inversió inicial prevista, arran de l'elevat nombre de sol·licituds que s'han rebut i per donar la màxima cobertura, informa l'ACA en un comunicat aquest divendres.
Aquestes subvencions serviran per incrementar la garantia d'aigua, tant en qualitat com en quantitat, sobretot en municipis que disposen de captacions vulnerables i s'acolliran actuacions destinades a garantir la qualitat de l'aigua subministrada en noves captacions, noves connexions en alta i la rehabilitació de dipòsits i canonades.
Una de les novetats de la línia d'ajudes és la subvenció de projectes constructius per minimitzar imprevists en les actuacions i augmentar el percentatge d'execució de les obres, que s'han d'executar en el període que va iniciar l'1 de gener de 2025 i que finalitza una vegada transcorreguts 32 mesos a comptar des de l'endemà a la notificació de resolució de la subvenció.
Amb aquests canvis, les subvencions s'atorgaran sempre que es presenti un projecte constructiu que defineixi degudament l'actuació i, si no es disposa d'ell, la línia específica per al finançament de la redacció de projectes permetrà als ens locals poder definir l'actuació i presentar la seva execució.
PLA CONTRA LA SEQUERA
Des que es va activar el Pla de Sequera al setembre de 2021 l'ACA ha destinat prop de 247 milions d'euros a través de diverses línies d'ajudes per garantir el proveïment.
Així, s'han destinat fins a 130 milions per millorar l'eficiència de les xarxes de subministrament municipals en baixa; 67 milions a millorar el proveïment en alta; 20 milions per a la recuperació i construcció de pous; 13 milions en la millora i reforç de xarxes de proveïment supramunicipals i 12,7 milions al cofinançament del transport d'aigua en camions cisterna i obres d'emergència.
A més, s'han destinat 1,5 milions en la redacció de plans directors del servei de proveïment municipal i un milió per a la millora del control dels cabals en alta.